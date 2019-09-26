Мотиль: скандал у США може стати знахідкою для України

Скандал навколо липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським – не обов'язково стане катастрофою для України, пише в своїй статті для аналітичного видання The Foreign Policy Олександр Мотиль, професор університету Rutgers у США.

"Якщо Зеленський вірно поведе гру, це може бути Божим подарунком для країни та його самого", - пише американський професор.

Мотиль радить використати увагу світових ЗМІ до України, щоб широко інформувати про досягнення країни в боротьбі за демократію і змінити імідж країни, яку зараз у світі вважають центром корупції.

Зеленський в розмові з Трампом 25 липня "за можливості вихваляв свого співрозмовника, погоджувався зі справедливими аргументами і утримувався від відкритої незгоди"

В ситуації, що поставила скандал з Україною у центр розслідувань в рамках процедури імпічменту у США, Україна виступає лише об'єктом інтриг демократів та республіканців, вважає професор і підкреслює - виклад розмови президентів це доводить.

Зеленський в розмові з Трампом 25 липня "за можливості вихваляв свого співрозмовника, погоджувався зі справедливими аргументами і утримувався від відкритої незгоди", пише Мотиль.

Намагаючись здобути прихильність Трампа, Зеленський двічі зауважив, що Трамп "абсолютно правий" і наголосив, що сам "вчився" у Трампа під час виборів.

Зеленський вірно критикує Європу за зневагу до порушень міжнародного права стосовно України, вважає політолог, і зауважує, що саме Європа схиляє Україну прийняти так звану "формулу Штайнмаєра".

Зеленський в розмові також погодився з Трампом стосовно негативної оцінки роботи посла США в Україні Марі Йованович. Зеленський може негативно думати про когось, хто підтримував його попередника і конкурента Петра Порошенка а також висловлювати це в приватній розмові, вважає науковець.

Найважливіше, що Зеленський дає ухильну відповідь стосовно розслідувань по відношенню до родини колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і серверів Crowdstrike. "Так, це дуже важливо для мене і для всього, що ви зазначили. Для мене як президента це дуже важливо і ми відкриті до будь-якої нової співпраці", - йдеться у відповіді Зеленського Трампу. Стосовно розслідування родини Байдена, Зеленський не дає прямої відповіді, а говорить, що справою буде займатись новий генпрокурор.

Однак, не всі аналітики так прихильно оцінюють слова Зеленського.

Його критичні зауваження можуть негативно вплинути на відносини з європейськими країнами, зауважують експерти.

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