Обурення рішенням компанії Nike зробити атлета Коліна Каперника обличчям нової рекламної кампанії спонукало деяких людей протестувати і знищувати одяг та взуття Nike з власного гардеробу.

Каперник першим із зіркових гравців в американських футбол у "Національній футбольній лізі" (NFL) популяризував протести проти соціальної несправедливості під час національного гімну.

Каперник та натхненні його прикладом інші атлети присідають на одне коліно під час виконання національного гімну перед матчами - так вони протестують проти расової несправедливості у США

Каперник та натхненні його прикладом інші атлети присідають на одне коліно під час виконання національного гімну - так вони протестують проти расової несправедливості у США, порушень прав чорношкірих американців поліцією тощо.

Каперник також характеризував випадки вбивства поліцейськими представників меншин за суперечливих обставин "лінчуванням" та одягав шкарпетки на яких були зображені поліцейські в образі свиней. "Свиня" є зневажливим прізвиськом для правоохоронців у США, аналогом "мусор" в українському жаргоні тощо.

Але критики руху відзначають, що виконання гімну перед футбольними матчами є патріотичною традицією у США та даниною поваги американським військовослубовцям, військовим ветеранам на ін. Вони також звертають увагу на

Критики відзначають, що виконання гімну перед матчами є патріотичною традицією у США та даниною поваги американським військовослубовцям, військовим ветеранам на ін

Для останніх акції протесту під час виконання національного гімну, є протестом проти самого гімну та Америки, та образою збройних сил.

У неділю сам Колін Каперник розмістив на своїй сторінці у Twitter фото свого обличчя з рекламної кампанії Nike, присвяченій її 30-річному ювілею, що супроводжувалося словами: «Вірте в щось, навіть якщо це означає пожертвувати всім», повідомляє видання The Hill.

Через кілька годин після оголошення музикант Джон Річ опублікував фотографію у Twitter із поясненням, що член його групи, вирізав логотип Nike із шкарпеток.

Пізніше десятки відеозаписів і фотографій протестів проти Nike стали вірусними. На них люди спалюють свої речі бренду Nike, рвуть їх або викидають у смітник, протестуючи проти рішення компанії долучити Каперника до своєї рекламної кампанії.

Люди також заявляють про відмову від товарів Nike на користь інших брендів.

Самого Каперника при цьому критично порівнюють із військовими ветеранами США, загиблими при виконанні чорношкірими поліцейськими тощо, маючи на увазі, що саме приклад останніх є взірцем самопожертви, а Каперник мовляв атлет-мільйонер, ще і посередній гравець, який прославився лише завдяки політичній позиції.

Численні користувачі соціальних мереж іронізують над тими, хто знищив продукти Nike, або розміщують відео та фотографії на підтримку рішення Nike. Інші - закликають протестувальників не знищувати свої речі, а жертвувати тим, хто не може дозволити собі придбати одяг, чи взуття.

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