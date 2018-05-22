Цукерберг у Брюсселі відповість на запитання європейських законодавців

Засновник і виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг сьогодні у Європейському парламенті відповідатиме на запитання про те, як його компанія протидіє зловживанням з особистими даними користувачів, і що буде зроблено для запобігання маніпулюванням інформацією у соціальних медія.

Facebook опинився під потужним міжнародним тиском після повідомлень, що мережу використовували для поширення російської пропаганди, у намаганнях втручатися у вибори в США та в інших спробах маніпулювання громадською думкою для політичного впливу.

У середу Цукерберг зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном на зібранні керівників низки інших великих технологічних компаній.

У Лондоні парламентарі висловили невдоволення тим, що керівник Facebook досі не погодився звітувати й відповідати на їхні запитання.

Британські парламентарі зокрема хотіли почути пояснення Цукерерга про роль компанії у скандалі з фірмою “Кембридж аналітика”, яка без дозволу зібрала й використовувала особисті дані десятків мільйонів людей.

Facebook повідомив, що залучив 15 тисяч працівників для контролю над змістом інформації, реагування на скарги та для запобігання зловживанням.

Головний захід за участю Марка Цукерберга у Брюсселі названо “обміном думок” за участю президента Європейського парламенту Антоніо Таяні і лідерів восьми провідних політичних груп законодавчого органу ЄС.

Спочатку повідомляли, що зустріч буде за зачиненими дверима, але після обурених протестів деяких політичних діячів Антоніо Таяні повідомив, що обговорення транслюватиметься наживо.

“Я особисто обговорив з директором Facebook Марком Цукербергом можливість інтернетної трансляції зустрічі за його участю. Я радий повідомити, що він погодився з цією новою вимогою. Чудова новина для громадян ЄС. Я дякую йому за повагу, виявлену до євродепутатів. Зустріч - завтра з 18:15 до 19:30”, - написав президент Європарламенту у Twitter у понеділок.

Політичні активісти й урядовці у Європі ведуть кампанію за те, щоб підвищити відповідальність соціальних медій та інших великих інтернетних компаній, а також змусити їх платити більше податків у країнах, де перебувають їхні користувачі.

Минулого місяця Цукеберг відповідав на запитання у Конгресі США.

Він зокрема погодився з потребою проведення незалежного аудиту, що дослідить діяльність компанії.

Європейська поїздка керівника Facebook відбувається за лічені дні до того, як 25 травня набере чинності закон ЄС, що дозволятиме кожній особі у Європі вимагати інформації від компаній про те, які особисті дані вони зберігають.

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