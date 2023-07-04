Індія балансує між демократіями та автократіями. Китай і Росія хочуть більшої незалежності від Заходу – підсумки саміту ШОС 

Президент Росії подякував східним союзникам, які висловили солідарність з Москвою після короткочасного повстання минулого місяця під проводом Євгена Пригожина та його приватної військової компанії "Група Вагнера".

Виступаючи у вівторок на онлайн-конференції Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Путін сказав, що "високо цінує" те, що вони "вийшли єдиним фронтом", повідомляє агентство Reuters. Саміт ШОС став першою появою президента РФ на світовій арені після спроби бунту наприкінці червня.

Путін попередив, що потенціал конфліктів і ризик глобальної економічної кризи зростає. Він також зазначив, що Москва планує зміцнювати зв'язки з ШОС - організації, яка, як зазначає Reuters, прагне розширити членство рахунком авторитарних країн, щоб спільно протистояти впливу Заходу в регіоні.

На саміті Путін зазначив, що Росія протистоятиме тиску Заходу, санкціям і "провокаціям", запровадженим через агресивну війну в Україні, яку Москва називає своєю "спеціальною військовою операцією".

Росія вважає такі країни, як Китай, Індія та Іран своїми ключовими партнерами у протистоянні Сполученим Штатам і тому, що Кремль зображує як спроби США диктувати світовий порядок.

У віртуальній зустрічі, яку організував прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, взяли участь також лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Ебрагім Раїсі та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Під час вівторкової зустрічі до саміту приєднався Іран, ставши дев'ятим членом організації, Білорусь підписала меморандум про зобов’язання і планує стати членом організації у 2024 році.

Євразійська безпекова та політична група ШОС, сформована у 2001 році Пекіном і Москвою, включає також Індію, Пакистан, а також пострадянські республіки Центральної Азії – Казахстан, Киргизстан Таджикистан і Узбекистан.

У спільній декларації учасники зустрічі, однак, наголосили, що група не спрямована проти будь-яких інших держав. У документі зазначено, що члени ШОС виступають проти блокових, ідеологічних і конфронтаційних підходів до вирішення проблем і викликів безпеці.

Лідери заявили про негативний вплив "одностороннього та необмеженого розширення глобальних систем протиракетної оборони певними країнами або групами країн", при цьому прямо про Україну не згадали.

Індія – між західними демократіями та східними автократіями

Усі члени, окрім Індії, також підтримали масштабну китайську ініціативу "Один пояс, один шлях" (BRI), яка передбачає прокладання торгової та транспортної інфраструктури, що повторює старий Шовковий шлях, що з’єднував Китай з країнами Азії та Європи.

Як зауважує Reuters, cаміт відбувся лише через два тижні після того, як лідер Індії відвідав Вашингтон, де його в Білому домі прийняв президент США Джо Байден. Під час державного візиту Моді та Байден назвали свої дві країни "одними з найближчих партнерів у світі".

Як зауважує Reuters, Індія, яка головує в ШОС і G20, цього року має балансувати між відносинами із західними країнами та російсько-китайським партнерством.

Вторгнення Росії в Україну минулого року, яке Індія не підтримала і не засудила, та дедалі активніша присутність Пекіна в глобальній геополітиці створюють для індійського керівництва додаткові труднощі.

Власні зв’язки Індії з Китаєм погіршилися після військового зіткнення на спірному кордоні у 2020 році. Після смертоносного зіткнення на кордоні між індійськими та китайськими солдатами в регіоні Ладакх у середині 2020 року політики в Нью-Делі все більше звертали увагу на Пекін, що стало суттєвою зміною зовнішньої політики Індії, нагадує агентство АР.

Сі та Путін хочуть більшої незалежності від США

У своєму онлайн-зверненні президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до забезпечення спільної безпеки та зміцнення солідарності та взаємної довіри.

"Ми повинні пам’ятати про загальні та довгострокові інтереси нашого регіону та проводити нашу зовнішню політику незалежно. Ми повинні бути дуже пильними щодо зовнішніх спроб розпалити нову холодну війну або протистояння таборів у нашому регіоні», – сказав Сі.

І Сі, і Путін хотіли б перевести зовнішню торгівлю в межах блоку у місцеві валюти, що допомогло б країнам ШОС уникнути використання долара США. Це питання є особливо болючим для Росії після накладення на неї міжнародних санкцій через її війну проти України, - пише видання Reuters.

Як повідомив Голос Америки, міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити до Китаю в четвер, щоб врегулювати напружені відносини між Пекіном та Вашингтоном.

Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм, і що припинення торгівлі та інвестицій "буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки".

Візит Єллен відбувся після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між США та Китаєм і зробити так, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.