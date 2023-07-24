Після саміту НАТО Путін перейшов до зухвалих обстрілів України – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчув зухвалість і перейшов до ескалації, вийшов із зернової угоди, провів нові атаки проти Одеси і Дунайського порту. Посадовець переконаний - прийшов час подвоїти зусилля у допомозі Україні перемогти та стати членом НАТО.

“Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчуває зухвалість до ескалації, виходу із зернової угоди, нападу на Одесу і на дунайський порт. Ми маємо переконатись, що нашу рішучість допомогти Україні досягти перемоги та членства в НАТО краще розуміють. Час подвоїти наші зусилля”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Посилення обстрілів України та розширення зони обстрілів до Чорного моря, Миколаївської та Одеської областей може бути пов’язано із тим, що Україну не запросили до НАТО, вважає канадський експерт Майкл Маккей. “Результатом саміту в НАТО було те, що Україну не запросили до НАТО та не надали чітких часових рамок, коли Україна зможе приєднатись. Внаслідок цього російська терористична держава посилила атаки та розширила їх у Чорному морі, Миколаївській та Одеські області, – прямо поряд із кордоном із Румунією”.

На обстріли Одещини та зернової інфраструктури відреагували і інші союзники України.

Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що Росія обстрілами портової інфраструктури продовжує перешкоджати тому, щоб українське зерно дійшло до тих, хто його потребує.

“Росія атакувала минулої ночі ще більше зернової експортної інфраструктури, поціливши дунайські порти. Росія активно перешкоджає тому, щоб українське зерно дійшло до тих, хто його потребує і докладає зусиль, щоб це зерно було або заблоковане, або знищено”, – заявила Сіммонс.

Вчора Сіммонс також відреагувала на обстріли Одеси. Вона зауважила, що в центрі Одеси, куди поцілили російські ракети не було військових об’єктів. «Одеса, центр міста, зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає переслідувань за порти, через які експортують життєво важливі продукти у всьому світі», – написала Сіммонс у Twitter.

«Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки», - написала очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк.

Вона додала: «Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди».

Результати саміту НАТО у Вільнюсі цього місяця розчарували низку оглядачів, однак в самому Альянсі заявляють, що після саміту - Україна стала ближче до Альянсу ніж будь-коли.

“Україна зараз ближче до НАТО, ніж коли-небудь”, – заявив генеральний секретар НАТО у підсумковій прес-конференції НАТО у Вільнюсі генеральний секретар НАТО. Він також наголосив, що вчора союзники ухвалили багаторічний план допомоги Україні у переході від армійських стандартів та озброєнь радянських часів до стандартів, які повністю сумісні з НАТО.

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