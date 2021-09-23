"Зворушливою" назвали у Держдепі США промову Зеленського в ООН

Бюро Європи та Євразії Державного департаменту США погодилось із закликом президента України Володимира Зеленського до ООН щодо необхідності міжнародної реакції на окупацію Криму а також на примусове голосування на російських виборах.
"Зеленський виступив із зворушливою промовою сьогодні на 76-тій ГА ООН - ми погоджуємось, що справжня прихильність принципам ООН означає реагування на російську окупацію Криму та примусове голосування українських громадян на виборах до Держдуми Росії", - наводить Посольство США в Україні переклад заяви Служби Держдепу.
В своєму виступі в ООН 22 вересня Зеленський порівняв ООН з "супергероєм на пенсії" і закликав організацію "прокинутись".
Український президент також висловив вдячність 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи і розкритикував ООН за те, що вона не взяла участь в події. Він також запропонував, щоб Кримська платформа працювала під егідою ООН.
"Те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації, – це якісь нові, ніким не схвалені принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни", - заявив Зеленський.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден у промові в ООН у вівторок заявив про "початок нової ери".
Байден підкреслив, що країни світу повинні співпрацювати, як ніколи, щоб протистояти глобальним викликам. Виступ став першим для Байдена в якості глави держави.
«Ми завершили двадцятирічний (період) конфлікту в Афганістані і, закінчивши цю еру безперервної війни, ми починаємо нову еру - безперервної дипломатії», - сказав президент США.
Він підкреслив, що США будуть протистояти спробам сильних держав домінувати над слабшими.
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