Війська НАТО посилюють оборонні заходи на території Литви

Очолена німецькими військовослужбовцями бойова група, що складається з танків, БМП і військ, включно з литовцями, в середині березня взяла участь у навчаннях у районі литовської військової бази Рукла.

Представник військ НАТО заявив, що це була перша демонстрація «бойових дій» з часу, коли вони прибули в Литву на початку цього року.

За навчаннями спостерігала група військових офіцерів з Німеччини і та інші європейські представники.

«Ми з Норвегії, ми з Бельгії і Нідерландів. Всі ми пройшли дуже інтенстивні навчання, сказав підполковник Кристоф Губер, командир бойової групи і німецького контингенту в Литві. – І ми готові відбити ворога і захистити Литву».

НАТО надсилає додаткові війська до Балтії для запевнення безпеки колишнім радянським республікам перед лицем відновлення сили Росії, яка називає розгорнення цих військ загрозою її безпеці.

Після того, як Росія у 2014 році анексувала український Крим, НАТО вирішило надіслати війська до Литви, Естонії, Латвії і Польщі, щоб запобігти можливій агресії з боку Росії.

Навчання російських військ і збільшення активності ВПС викликало занепокоєння серед балтійських країн, які покладаються на натовську політику оборони.

У 2014 році російські військові літаки 400 разів порушили повітряний простір країн НАТО, тоді як торік уже 800 разів.

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