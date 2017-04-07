Ломаченко буде битись "за честь України": У США - небувалий ажіотаж через українських боксерів

Це вперше, в історії американського телебачення, коли відбудеться трансляція боїв одразу трьох українських боксерів, трьох українських чемпіонів
Історична подія відбудеться в суботу поблизу Вашингтона: одразу три українських боксери, учасники Олімпійських ігор у Лондоні – Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик – виступатимуть на одній арені як професійні боксери. Їх поєдинки в рамках вечора професійного боку транслюватиме один із найпрестижніших телеканалів у США – HBO. Цю подію в американських медіа охрестили історичною, адже ще ніколи в історії американський телеканал не транслював поєдинки одразу трьох українських боксерів.
У дві тисячі дванадцятому вони разом готувалися до Олімпіади в Лондоні, пізніше – виступали за команду «Українських Отаманів»’ у напів професійній серії боксу – тепер гуртом підкорюють Америку.
«Це вперше, в історії американського телебачення, коли відбудеться трансляція боїв одразу трьох українських боксерів, трьох українських чемпіонів. Ніколи ще такого не відбувалося в США», – наголошує Боб Арум, засновник промоутерської компанії українців TOPRANK.
Першим контракт із TOPRANK підписав Василь Ломаченко, декілька років тому. Сьогодні він суперзірка професійного боксу в Америці. Його називають найкращим і найтехнічішим боксером сучасності, окрім того він вже завоював два чемпіонські титули в різних вагових категоріях. На цьому вечорі боксу його бій – головний. На ринг проти чемпіона вийде американець Джейсон Соса, який не програвав із 2010-го і претендує на пояси українця.
«Я поважаю Ломаченка, він зробив неймовірні речі в боксі, – ділиться Соса. – Щодо мене, то я просто прокинувся одного дня і вирішив стати чемпіоном світу. І зараз маю битися із одним із кращих».
Чемпіон – стриманий і, схоже, абсолютно не стурбований. Йому достатньо важко знайти гідного опонента, тож мотивація Джейсона Соси йому тільки імпонує.
У суботу ввечері ми вже будемо як професійні боксери відстоювати честь, нашу боксерську честь і честь нашої країни
«Він нічим не особливий, – говорить Василь Ломаченко, чемпіон світу з боксу за версією WBO. – Єдине що, я ж говорю, в нього дуже сильна мотивація, він дуже хоче перемогти, він дійсно хоче виграти, дійсно вірить в це. І це, мабуть додає йому впевненості, сили. Але я ж кажу – тим цікавіше буде бій».
Перед боєм Ломаченка виступить інший український чемпіон, володар титулу у першій важкій вазі за версієї WBO – Олександр Усик. На його пояс також претендує американець, Майкл Хантер, який ще не програвав, та був спарринг-партнером Володимира Кличка.
«Я дійсно був у таборі Володимира Кличка, – розповідає Хантер. – Я вдячний усім за цю можливість, якій я не міг відмовити. Для мене цей бій – шанс який випадає раз на життя».
Олександр Усик до бою, звичайно, готовий, але каже: захист титулу зараз на другому плані. Наразі його захоплює інше – вони втрьох боксуватимуть на одній арені в Америці – усе так, як вони колись мріяли.
«Я казав що із великим задоволенням побоксував би перед боєм Василя Ломаченка, а тут ще й Саша Гвоздик – і це все знаєте, так ейфорійно... – ділиться Олександр Усик, чемпіон світу з боксу за версією WBO. – Я до останнього... якось так прокидаєшся зранку і й досі не віриш що ось таке буде, український вечір в Америці».
А відкриє український вечір в Америці професійний боксер із Харкова Олександр Гвоздик. Його кар’єра тут розвивається стрімко, і він на шляху до чемпіонства. Проте поки що просувається в рейтингу. На ринг вийде проти кубинця. Олександр зізнається, що про бій багато не думає – вивчив суперника. Натомість згадує минулі часи:
«Ми з хлопцями нещодавно парилися в сауні, і було таке відчуття не зрозуміле – чи то ми тут зараз, чи то на Олімпіаді... Тобто дуже цікаве таке відчуття і дуже захоплююче».
Квитки вже давно розпродані. Організатори говорять, що й самі не очікували, що тріо українських боксерів спричинить такий ажіотаж
«У суботу ввечері ми вже будемо як професійні боксери відстоювати честь, нашу боксерську честь і честь нашої країни. – підкреслює Ломаченко. – Я дуже радий, що після цього люди почнуть говорити про нас, у тому числі й про нашу країну».
Настрій в українців бойовий, адже ці поєдинки для них будуть особливими – де, на перший погляд, здається, кожен сам за себе, проте насправді один за всіх і всі за одного.
Самі бої відбудуться на околиці американської столиці 8-го квітня. Квитки вже давно розпродані. Організатори говорять, що й самі не очікували, що тріо українських боксерів спричинить такий ажіотаж. Вочевидь, пишеться нова сторінка в історії світового боксу.
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