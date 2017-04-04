Перед боєм - Ломаченка назвав найкращим Фредді Роуч та американський промоутер українця

Я думаю, що споглядати бокс Ломаченка - просто насолода. Просто неймовірно, що він показує у бою

Український боксер, чемпіон світу у півлегкій та другій півлегкій вазі Василь Ломаченко на ринзі довів, що є найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії. Про це заявив промоутер українського боксера, чемпіона світу у другій легкій вазі, Боб Арум, пише сайт boxingscene.com.

"Я думаю, що споглядати бокс Ломаченка - просто насолода. Просто неймовірно, що він показує у бою. Я хвалю його від щирого серця. Ніколи не бачив нічого подібного тому, що він демонструє, ніколи не зустрічав спортсмена з таким талантом", - цитує слова Арума видання.

Коментар спортивного промоутера прозвучав після того, як деякі оглядачі заявили, що після поразки в останньому поєдинку нікарагуанця Романа Ґонсалеса (саме його раніше називали найкращим незалежно від вагової категорії - прим. ГА), саме Ломаченка можна назвати найвправнішим боксером світу.

За словами Арума, авторитет Ломаченка у боксі ґрунтується на тому, що він сам показав у ринзі і не залежить від поразок, чи перемог інших боксерів.

Раніше найкращим, незалежно від вагової категорії, українця також назвав легендарний тренер Фредді Роуч, серед підопічних якого - філіппінець Менні Пак’яо.

Наступний бій українця відбудеться 8-го квітня у передмісті столиці США, Вашингтона. Його суперником стане американець Джейсон Соса.

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