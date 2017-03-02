У США лунають заклики до відставки міністра юстиції через зустрічі з послом Росії

Джефф Сешнс наполягає, що не обговорював з представниками Росії передвиборчу кампанію. Тим часом демократи закликають до його відставки



Лідер демократів в Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі пізно в середу ввечері зажадала відставки міністра юстиції Джеффа Сешнса після того, як стало відомо, що торік він двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях в Сенаті у справі затвердження його кандидатури.



«Після того, як він - під присягою - збрехав Конгресу про його контакти з російськими посадовцями, міністр юстиції повинен піти у відставку, - йдеться в заяві Пелосі. - Сешнс не гідний того, щоб очолювати правоохоронну систему нашої країни і повинен піти у відставку».



Як повідомила газета The Washington Post, нинішній міністр юстиції двічі розмовляв з послом Росії в США минулого року, коли був сенатором, і не розповів про це на слуханнях, коли його запитували про можливі контакти між передвиборчим штабом Трампа і представниками російської влади.



Посилаючись на неназваних співробітників Міністерства юстиції, газета пише, що одна з цих зустрічей була приватною розмовою Сешнса і російського посла Сергія Кисляка, яка проходила в офісі сенатора в вересні.



На думку представників американської розвідки, саме на цей період припав пік російської кіберкампанії, спрямованої на зміну ходу президентських передвиборчих перегонів, нагадує газета.



Контакти, про які раніше не було відомо, можуть дати привід для нових закликів в Конгресі про призначення спеціального прокурора для розслідування ролі Росії в президентських виборах 2016 року, вказує The Washington Post.



Представниця Міністерства юстиції Сара Флорес заявила, що в заявах Сешнса, які він зробив під присягою в ході процедури затвердження, «немає абсолютно нічого недостовірного».



«На слуханнях його питали про контакти між Росією і штабом Трампа, а не про зустрічі, які він проводив як сенатор і члена комітету з питань збройних сил», - пояснила вона.



Пізніше Сешнс видав заяву, в якій наголосив, що він «ніколи не зустрічався з російськими офіційними особами для обговорення питань, пов'язаних з передвиборчою кампанією».



«Я поняття не маю, що це за твердження. Це брехня», - заявив міністр Сешнс.



Перший радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн був змушений піти у відставку в лютому в зв'язку з тим, що він обговорював з послом Кисляком тему санкцій США проти Росії до вступу Трампа на посаду і ввів в оману віце-президента Майка Пенса щодо змісту його розмов.



В якості мінстра юстиції Сешнс керує роботою івдомства, включаючи ФБР, яке почало розслідування російського втручання і зв'язків Москви з оточенням Трампа.



До теперішнього часу Сешнс не піддавався закликам самоусунутися від розслідування.



Республіканський сенатор Ліндсі Ґрем заявив в середу, що якщо ФБР прийде до висновку, що штаб Дональда Трампа незаконно координував свої дії з Росією, Сешнс повинен самоусунутися від прийняття рішень в питаннях про притягнення до відповідальності.



Призначений Трампом Сешнс «не може приймати таке рішення», - заявив Ґрем.



У той же час Ґрем заявив, що йому потрібно більше інформації про передбачувані контактах Сешнса і російського посла.



«Контакти між штабом Трампа і представниками Росії могли бути цілком законними. Я хочу знати, що відбувалося між штабом Трампа, штабом Клінтон і росіянами», - заявив Ґрем в інтерв’ю CNN.

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