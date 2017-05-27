«Британські авіалінії» скасували всі рейси з лондонських аеропортів через глобальний комп’ютерний збій

«Британські авіалінії» скасували всі рейси з лондонських аеропортів «Хітроу» та «Гетвік» у суботу через глобальний збій в інформаційних системах, що викликав серйозні перешкоди для мандрівників.

Авіакомпанія заявила, що постраждала від «серйозної несправності ІТ-систем» по всьому світу. Вона не уточнила, що викликає цю проблему, але зазначила, що не було ніяких доказів кібератаки.

Через кілька годин після того, як почалися проблеми в суботу вранці, «Британські авіалінії» призупинили польоти до 6 вечора, тому що два аеропорти стали сильно перевантаженими. Авіакомпанія пізніше перенесла рейси з «Хітроу» та «Гатвіка» на іншу частину дня.

Пасажири в аеропорту «Хітроу» повідомили про довгі черги на реєстрацію, затримки рейсів і помилки на сайті та мобільному додатку.

Аеропорт «Хітроу» заявив, що працює з «Британськими авіалініями», щоб розв'язати цю проблему, яка виникла під час святкових вихідних, коли тисячі британців подорожують. Подібні затримки ставалися в «Британських авіалініях» у липні і вересні 2016 року через проблеми з системами онлайн-реєстрації.

Дивіться також: 97-річний американець знайшов спосіб підтримувати здоров’я за допомогою гармоніки