Повторна терористична атака в Британії все ще вважається досить імовірною

В суботу Великобританія знизила рівень терористичної загрози до «дуже серйозного». Прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що поліція прогресує в розслідуванні теракту в Манчестері.

Британські поліцейські стверджують, що вони заарештували ще двох осіб у зв’язку з терактом на початку тижня після концерту Аріани Ґранде.

Поліція Манчестера опублікувала на своїй сторінці у Twitter повідомлення про арешт двох чоловіків – у віці 22 і 20 років – під час рейдів у суботу. У заяві йдеться про «керований вибух», який був використаний для отримання доступу до помешкання чоловіків у районі Чітхем Гілл. Твіт поліції говорить: «У цілому 11 людей залишається під вартою для допиту».

Рівень терористичної загрози був підвищений до «критичного» після вибуху в понеділок на поп-концерті в Манчестері – це означало, що ще один напад вважався неминучим. Зниження рівня до «дуже серйозного» означає, що атака все ще вважається досить імовірною.

Солдати, які допомагали поліції, будуть виведені з вулиць Великобританії.

Марк Роулі, голова британської поліції для боротьби з тероризмом, заявив у п’ятницю: «Ми щасливі, що знайшли ключових гравців, які нас непокоїли, але все ще потрібно трохи більше зробити».

22-літній Салман Абеді, що походив із Манчестера, підірвав себе у вестибюлі «Манчестерської арени» в понеділок одразу після того, як поп-співачка Ґранде закінчила свій концерт. У результаті вибуху загинули 22 особи і поранено щонайменше 116 дітей і дорослих.

Поліція в Лівії затримала батька і брата Абеді. Подробиці того, як вони можуть бути пов’язані з бомбардуванням, не були оприлюднені.

Багато з жертв – молоді дівчата, велика частина фанатів Ґранде. Іншими стали батьки, які прийшли зустріти своїх дітей після концерту. Наймолодшій загиблій було 8 років.

Ґранде заявила, що повернеться в Манчестер, щоб зробити благодійний виступ із метою зібрати гроші для жертв та їхніх родин. Дату концерту поки що не призначили.

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