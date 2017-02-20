Заява речника Державного департаменту США до третьої річниці Революції гідності в Україні

Державний департамент США оприлюднив заяву виконуючого обов’язки речника Марка Тонера, приурочену до третьої річниці Революції гідності в Україні:

"Три роки тому тисячі українців зібралися на Майдані, центральній площі Києва, щоб домогтися того, щоб їх голос був почутий. Витримуючи мінусові температури та насильство з боку сил безпеки, ці українці мирно закликали свій уряд визнати їх вибір - приєднатися до Європи.

Україна досягла значного прогресу з тих пір, але чимало роботи ще належить зробити, щоб виконати обіцянку Майдану. Пам'ятаючи мужність і рішучість, які український народ продемонстрував під час Революції гідності, Сполучені Штати закликають лідерів України активізувати зусилля по боротьбі з корупцією і продовжувати політичні та економічні реформи у пам'ять тих, хто віддав своє життя, щоб забезпечити краще, більш демократичне майбутнє для України. Сполучені Штати надалі підтримуватимуть український народ в цих зусиллях."

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