Для перевірки адміністрації Трампа Росія щодня вбиває українців – Джон Маккейн

Росія щодня знищує українців для перевірки реакції адміністрації Дональда Трампа - Джон Маккейн

Впливовий американський сенатор Джон Маккейн пояснив загострення конфлікту на сході України тим, що Росія наразі випробовує нову адміністрацію президента США Дональда Трампа.

«Росіяни вбивають українців щодня. Вони їх знищують. Я вважаю, що ситуація погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації Трампа», – заявив сенатиор-республіканець від штату Аризона Маккейн у п’ятницю, 17 лютого під час виступу на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

«Ми виграли «холодну війну» через значні оборонні можливості. НАТО було основою цього. Ми також змогли виграти завдяки Радіо Вільна Європа і «Голосу Америки», – наголосив голов комітету Сенату з питань збройних сил Джон Маккейн.

Останніми тижнями сенатор Джон Маккейн щонайменше двічі закликав Дональда Трампа надати Україні летальну зброю.

Дивіться також: Нардеп Ігор Гузь: "Нам потрібна летальна зброя тому, що ми щодня боремося з Росією на фронті"