У центрі Вашингтона вшанували Небесну сотню

У центрі Вашингтона на Національній Алеї біля меморіалу Лінкольна місцева українська громада, представники церков та громадських організацій, українські дипломати та місцеві мешканці вшанували пам'ять загиблих на Євромайдані та у боротьбі за українську незалежність.
Виступаючи перед учасниками акції посол України у США Валерій Чалий подякував діаспорі за багатогранну підтримку України та зокрема допомогу із відновленням поранених воїнів, а також відзначив, що переконаний у тому, що Україна переможе та відстоїть не лише себе, але і Європу.
Слово також брали представники громади, діячі та ін.
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