Держдеп США: молимося за російський народ

США засуджують сьогоднішній огидний напад на пасажирів метро у Санкт-Петербурзі. Про це йдеться у офіційній заяві зовнішньополітичного відомства США.

«Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття близьким тих, кого було вбито, думаємо та молимося за поранених та російський народ», - заявив виконуючий обов'язки речника Держдепу Марк Тонер.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав події у Санкт-Петербурзі «абсолютно жахливими», а речник Білого дому заявив про готовність США надати Росії підтримку по мірі необхідності.

За останніми даними, в результаті вибуху в метро Санкт-Петербурга, загинуло до 12 осіб, десятки зазнали поранень.

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