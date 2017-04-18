У Держдумі РФ назвали «Голос Америки», Радіо Свобода і CNN «провідниками тиску США»

У Державній думі Росії вважають «Голос Америки», Радіо Свобода, а також телекомпанію CNN «провідниками тиску США на ситуацію у Росії», - повідомляє Радіо Свобода.

Голова комітету російської Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв’язку Леонід Левін заявив 18 квітня, що американські медіа є частиною «масштабної системи тиску Вашингтона», яка нібито включає у себе «різні фонди, неурядові організації, гранти і багато іншого».

Ця заява Левіна пролунала 18 квітня під час слухань у цьому комітеті.

Але, як повідомляє «Интерфакс», під час слухань вирішили обмежитися обговоренням зазначеної проблеми на засіданні комітету за участю експертів і не було зроблено ніяких запитів про дотримання російського законодавства.

17 березня Держдума Росії доручила комітету з інформаційної політики організувати перевірку діяльності російських служб Радіо Свобода, «Голосу Америки», а також CNN на відповідність російському законодавству. Автор цієї ініціативи, депутат від партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін, назвав це відповіддю на внесений до Конгресу США законопроект, що надає Міністерству юстиції додаткові повноваження для перевірки російського телеканалу RT на відповідність американським законам.

Як зазначила американська сенаторка від Демократичної партії Джін Шагін, яка запропонувала законопроект, RT координує свою діяльність з російським урядом для поширення неправдивої інформації. Раніше цей телеканал звинуватили у причетності до втручання у вибори президента США.

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