До Росії перебирається жити лідер руху за вихід Каліфорнії із складу США

Я знайшов у Росії нове щастя, вільне від розчарувань та образи на батьківщину, майбутнє без міжпартійного розбрату, який поглинав усе моє життя

Ініціатор кампанії за вихід Каліфорнії із складу США, Луїс Марінеллі, заявив, що планує перебратись до Росії на постійне проживання та відкликав петицію, яка ставила за мету проведення у штаті референдуму щодо виходу із складу Сполучених Штатів Америки.

Організатори домогались включення питання про проведення у штаті відповідного референдуму до виборчого бюлетеню у ході виборів губернатора Каліфорнії у 2018 році.

Сам референдум пропонувалось провести у 2019-му. Юристи відзначали, що ініціатива приречена, бо Конституція США не передбачає механізму виходу штатів із складу країни.

Кампанія за вихід штату із складу США стала предметом активного висвтілення у ЗМІ у ході виборів президента, адже Каліфорнії назагал підтримували опонента нинішнього президента США, демократку Гілларі Клінтон. Повідомлялось, що рух отримував активну підтримку з Росії, а у Москві було відкрито його посольство.

“Я знайшов у Росії нове щастя, вільне від розчарувань та образи на батьківщину, майбутнє без міжпартійного розбрату, який поглинав усе моє життя", - заявив Марінеллі у листі до прибічників.

Повідомляється, що попри відкликання ним петиції про вихід із складу США, інші учасники руху планують її повторне подання.

Видання National Review називало Марінеллі ексцентриком. Повідомлялось, що він мешкав у Росії з 2007-го по 2011-роки.

На сторінці у Twitter особа, яка називає себе лідером руху за вихід Каліфорнії із США, Луїсом Марінеллі (аккаунт не підтверджено - прим. ГА) раніше заявляв, серед іншого, що метою ударів Трампа по Сирії було переконати американців, що він не співпрацює із Путіним.

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