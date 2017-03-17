Екс-радник Трампа з нацбезпеки отримав від російських компаній $68 тисяч

Майкл Флінн прийняв винагороду за відвідування ювілею фінансованого Росією каналу RT
Американський генерал у відставці Майкл Флінн, якого президент Дональд Трамп звільнив з посади радника з національної безпеки, в 2015 році отримав майже 68 000 доларів від російських компаній.
Про це стало відомо з недавно оприлюднених документів.
Отримана Флінном сума, яка виявилася вищою, ніж повідомлялося раніше, в основному складається з винагороди в розмірі 45 386 доларів, яке йому виплатив російський державний телеканал RT.
Флінн приїжджав до Москви з нагоди 10-річного ювілею каналу і був присутній на урочистому прийомі, де сидів за одним столом з російським президентом Володимиром Путіним.
Крім того, Флінн отримав по 11 250 доларів від американської філії російської компанії в сфері кібербезпеки та від чартерних авіаліній «Волга-Дніпро».
Подробиці про отримані Флінном гроші подав конгресмен Елайджа Каммінґс, головний демократ в комітеті з нагляду Палати представників.
У листі до Трампа, міністра оборони Джима Маттіса і директора ФБР Джеймса Комі, Каммінґс запитав, чи надав Флінн уряду повну інформацію про свої зв'язки з Росією і Туреччиною, перш ніж пройшов перевірку благонадійності і був призначений на посаду в Білому домі.
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