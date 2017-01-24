ФБР не побачило проблеми у розмові радника Трампа з послом Росії

ФБР здійснювало прослуховування телефонних розмови між радником із національної безпеки президента Дональда Трампа та послом Росії у США, але не знайшло у них нічого недоречного, повідомляє NBC News із посиланням на службовця розвідки США.

У грудні відставний армійський генерал-лейтенант Майкл Флінн спілкувався по телефону з Сергієм Кісляком, послом Росії у США. Розмови відбулися в той самий день, коли президент США Барак Обама оголосив санкції проти Росії за її втручання в президентські вибори в США, інформує NBC News.

У Таборі Трампа заявляли, що розмова стосувалась виключно подробиць організації майбутнього спілкування лідерів Америки та Росії на офіційному рівні.

У ході виборчої кампанії Трампа безперервно звинувачували у зв'язках із Росією ЗМІ та представники демократичної партії. Розвідка США також оприлюднила звіт, у якому вказала, що Москва цілеспрямовано вдавалась до хакерських атак та інформаційних зливів покликаних зменшити шанси на перемогу конкурента Трампа на виборах, Гілларі Клінтон. Після виборів у Сенаті США було ініційовано розслідування втручання Росії у вибори у США. Спостерігається двопартійний консенсус з приводу необхідності та важливості такого розслідування для захисту американської демократії.

При цьому опитування громадської думки у США напередодні виборів вказали, що значна частина американців вважали, що ЗМІ США упереджені до Дональда Трампа. Після виборів опитування вказали, що дещо менше половини американці досі вбачають упередженість відносно Трампа з боку ЗМІ. Сам Дональд Трамп неодноразово звинувачував провідні американські медіа в упередженості та намаганні за будь-яку ціну допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори.

Службовець, який говорив на умовах анонімності, оскільки працівники розвідки не були уповноважені виступати в ЗМІ, заявив у понеділок, що формального «розслідування» дзвінків не було. За словами джерела, співробітники розвідки просто слухали розмови в рамках рутинного підслуховування щодо Кисляка, зазначає NBC News.

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