Російська еліта інвестувала до $100 млн у «трампівські» будівлі - Reuters

Щонайменше 63 особи з російськими паспортами чи адресами купили $98,4 млн майна в семи хмарочосах Trump Tower в південній Флориді

Російські багатії активно скуповували американську нерухомість в будівлях на флоридській пляжі, що належали Дональду Трампу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на бази даних Orbis компанії Bureau Van Dijk, власників квартир і ріелторів.

Згідно з розслідуванням Reuters, щойнаменше 63 особи з російськими паспортами або адресами придбали в будівлях під брендом Трампа на пляжі в південній Флориді люксусні квартири на загальну суму близько 98,4 млн доларів.

При цьому, у розслідуванні Reuters зазначається, що це число може виявитися консервативним, оскільки власниками принаймні 703 з 2044 об'єктів нерухомості в семи будинках Трампа є компанії з обмеженою відповідальністю (LLC). Такі компанії не вказують в документах імена справжніх власників, отже число російських власників житла може бути набагато вищим.

Автори розслідування «Москва на пляжі» звертають увагу, що ніяких доказів протизаконних дій нинішнього президента США Дональда Трампа, його компанії, що займається нерухомістю, або його бізнес-партнерів виявлено не було, а серед власників квартир немає представників найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

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