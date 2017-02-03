Новий посол США в ООН: Ми - разом з народом України, санкції щодо РФ зберігаються

Новий постійний представник США при ООН також засудила «агресивні дії» Москви в Україні



Новий постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі зайняла жорстку позицію щодо військового втручання Росії в Східній Україні, засудивши «агресивні дії» Москви і заявивши про солідарність адміністрації Дональда Трампа з українським народом.



«Я змушена засудити агресивні дії Росії», - сказала Гейлі у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН - її першому з моменту затвердження на посаді посла США.



«Ми дійсно хочемо покращити наші відносини з Росією, - додала вона. - Однак тяжка ситуація на сході України вимагає чіткого і рішучого засудження дій Росії».



«США - разом з народом України, який майже три роки страждає від російської окупації і військового втручання, - продовжила Гейлі. - До тих пір, поки Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, не почнуть поважати суверенітет і територіальну цілісність України, ця криза продовжуватиметься».





За словами Гейлі, санкції, запроваджені проти Росії у зв'язку з її анексією Кримського півострова, залишаться в силі допоки цю територію не буде повернуто Києву.



«Сполучені Штати продовжують засуджувати російську окупацію Криму і закликати до її негайного припинення, - сказала вона. - Крим - частина України».

В ході передвиборчої кампанії Трамп висловлював захоплення російським президентом Володимиром Путіним. Це змусило багатьох оглядачів засумніватися в тому, що його адміністрація займе жорстку позицію щодо Москви.



Судячи з коментарів Гейлі, нова адміністрація не готова домагатися покращення відносин з Москвою за всяку ціну.



Як повідомляє CNN, в Білому домі заздалегідь знали про зміст промови Гейлі. За даними телеканалу, Гейлі не давали вказівок, але в той же час її не просили утриматися від жорстких висловлювань щодо Росії.



Тим часом на сході України в останні дні загострилися зіткнення між українськими військами і сепаратистами.



Як заявив в Радбезі заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, серйозні пошкодження ключової інфраструктури піддають життя тисячі мирних громадян великій небезпеці.



Члени Ради Безпеки в четвер закликали до негайного припинення вогню, реалізації Мінських угод і забезпечення безперешкодного доступу в зону конфлікту спостерігачам ОБСЄ.



Посол України Володимир Єльченко заявив, що українським силам в регіоні суворо наказано відкривати вогонь тільки у відповідь на постріли з боку сепаратистів. Він закликав посилити міжнародну присутність на сході України, щоб запобігти провокаціям з боку Росії.

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