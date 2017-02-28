Експерти: «Ісламській державі» загрожує фінансовий колапс

Ділова структура «Ісламської держави» розвалюється і це терористичне угруповання чекає фінансовий колапс. Такий прогноз оприлюднив базований у Лондоні Міжнародний центр дослідження радикалізації та бухгалтерська компанія Ernst & Young.

«Ісламську державу» часто називають найбагатшою терористичною організацією, яка будь-коли існувала, але ця характеристика неточна, говорить співавтор звіту професор Пітер Ньюмен.

«Ісламська держава» не є лише терористичною організацією, це ніби держава, що означає, що в неї є теритрорія, яка має населення, і більшість її прибутків походить з цієї території. Вона накладає податки на населення, видобуває нафту і вона також грабує і конфіскує власність людей, які втекли.

Ньюмен каже, що тому, що її прибутки суттєво пов’язані з територією, яку вона контролює, угруповання втрачає силу.

Глобальна коаліція, асоціація 68 країн, що виступають проти «Ісламської держави», каже, що на сьогоднішній день терористичне угруповання втратило 62% території, яку займало у середині 2014 року, в час найбільших територіальних здобутків в Іраку і в 30% Сирії.

Іракські війська, підтримувані США, захопили контроль над Східним Мосулом і, як передбачається, у наступних тижнях витіснять бойовиків із західної частини міста. ІДІЛ захопила Мосул, друге за величиною іракське місто, у 2014 році, а у жовтні минулого року розпочалася наступальна операція за звільнення його з-під окупації екстремістського угруповання.

Якщо «Ісламська держава» втратить Мосул, який є комерційною столицею так званого каліфату, зменшиться також основа для збирання податків. Саме тому, як передбачається, прийде колапс ділової моделі «Ісламської держави», яка далі не зможе втримати себе, – каже професор Ньюмен.

Згідно з доступними джерелами, річні прибутки угруповання у 2014 році сягали приблизно 1,9 мільйона доларів, а минулого року не більше 870 мільйонів доларів. Водночас екстремісти не мають інших джерел прибутку.

Професор Ньюмен вважає, що коли зменшуватиметься територія «Ісламської держави» та її прибутки, терористи вдадуться до того, чим вони й раніше займалися – контрабанди і грабежу.

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