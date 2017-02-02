Ізраїльські правоохоронці усувають мешканців незаконного поселення на Західному Березі

Ізраїльські сили безпеки продовжують у четвер усувати решту людей з незаконного єврейського поселення на Західному Березі.

Операція з усунення останніх мешканців незаконного поселення Амона розпочалася в середу, коли навпроти рядів поліції вишикувалися сотні мешканців і протестувальників, які збудували барикади і жбурляли каміння у правоохоронців.

Розлючені протестувальники і поселенці вигукували гасло «Євреї не видворюють євреїв». Приблизно 20 правоохоронців отримали поранення.

Події у четвер зосереджувалися на синагозі в Амоні, в якій забарикадувала себе частина поселенців.

У 2014 році Верховний суд Ізраїлю виніс рішення, що поселення Амона було побудовано на приватній палестинській землі і мусить бути усунуте до 8 лютого цього року. Ізраїльські офіційні особи крайнє консервативних поглядів робили заходи, щоб відмінити рішення суду.

У вівторок прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу схвалив побудову трьох тисяч нових квартир для евакуйованих із Західного Берега єврейських поселенців.

Амона – найбільше із приблизно ста неавторизованих поселень на Західному Березі, побудованих без дозволу з боку ізраїльської влади, але толерованих нею. Палестинці кажуть, що єврейські поселення побудовані на території, яка має стати частиною майбутньої палестинської держави, але ізраїльтяни твердять, що відмова палестинців визнати єврейську державу блокує мирний процес.

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