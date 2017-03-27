Перша донька США обурила своїх вашингтонських сусідів

У підготовці до життя в американській столиці, старша донька президента Трампа – Іванка – знайшла гарне житло на затишній вулиці в одному з найпрестижніших районів Вашингтона, де вона з чоловіком та дітьми посилилася. Але пристосуватися до нових життєвих умов виявилося не так просто. Майже одразу у сім’ї Кушнерів виник конфлікт з сусідами після того, як агенти Секретної служби, які охороняють президентську родину, забрали більшість паркувальних місць на вулиці. Сусіди поскаржилися у Міськраду.

Від сусіда можна очікувати будь-яких сюрпризів – він може поцупити вашу газету чи заїхати випадково на траву. Утім мешканці вулиці Tracy Place у Вашингтоні скаржаться на неможливість паркуватись чи взагалі рухатись вулицею через підвищені правила безпеки, пов’язані з поселенням тут родини дочки президента США Іванки Кушнер.

«Раптом, невідомо чому, нам не дозволено ходити по вулиці», - поскаржилася сусідка Рона Вольф Фрімен.

Для Рони знамениті сусіди – не новина. На цій вулиці не так давно поселилася родина колишнього президента Обами, тут стоїть дім Клінтонів, а недавно переїхав сюди діючий державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Іншу сусідку настільки схвилювали обмеження з паркуванням, що вона звернулась до Міської ради з листом до мера, в якому скаржиться на проблеми паркування, сміття та шуму.

«Ми не хочемо мати раптових знаків із забороною паркуватися біля власного будинку», - наголосила Рона.

У Міськраді Вашингтона скарги почули. Принаймні кілька знаків, що забороняють паркування, зняли біля сусідніх з Іванкою будинків.

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