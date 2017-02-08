Маккейн у Сенаті США висловив занепокоєння станом Володимира Кара-Мурзи

Американський сенатор Джон Маккейн привернув увагу до долі росіянина Володимира Кара-Мурзи, який перебуває у лікарні в стані коми через вже друге загадкове отруєння в Росії.

Дружина 35-річного Володимира Кара-Мурзи каже, що діагноз лікарів - “гостре отруєння невстановленою речовиною”.

Володимир Кара-Мурза знав, що він може стати наступною мішенню...

Кара-Мурза працює в громадській організації російського олігарха Михайла Ходорковського “Відкрита Росія”. Він презентував російським глядачам документальний фільм про свого друга Бориса Нємцова - опозиційного лідера і колишнього заступника прем’єр-міністра, якого застрелили поблизу Кремля у 2015 р.

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейнн у виступі в Сенаті США сказав, що молиться за одуження Володимира Кара-Мурзи.

Критикуючи нещодавні висловлювання Дональда Трампа, в яких президент порівнював путінську Росію і США, сенатор Маккейн заявив, що Кара-Мурза знав, що “путін - убивця” й усвідомлював небезпеку для свого життя.

“Моральної рівності між тим м’ясником, головорізом, полковником КГБ та Спорученими Штатами Америки немає”, - заявив Джон Маккейн.

Володимир Кара-Мурза збирався повертатися у четвер до США на день народження восьмирічної доньки. Його дружина Євгенія розповіла, що він прокинувся у той день о 5-й ранку з пришвидшеним серцебиттям і з труднощами дихання.

Згідно з повідомленнями, він залишається у стабільно-критичному стані у штучній комі. Він перебуває у тій же лікарні, де його врятували від небезпечного отруєння 2015 року, яке спричинило тоді відмову функцій нирок.

Дружина Кара-Мурзи сказала московському кореспонденту британської газети Guardian, що симптоми у її чоловіка такі ж як і минулого разу, і назвала отруєння черговим “замахом на його життя”.

Тим часом російський суд у місті Кіров у середу назвав російського опозиційного лідера Олексія Навального винним у привласненні коштів.

Судовий вирок позбавить Навального права балотуватися на президентських виборах у Росії наступного року і послабить шанси опонентів Путіна.

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