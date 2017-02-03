США повинні виступити на захист чергової «мішені Росії» - The Washington Post

Через день після того, як президент Трамп і Володимир Путін провели свою першу телефонну розмову, підтримувані Росією сили почали найбільший за багато місяців наступ в Східній Україні. Тепер, кілька днів по тому, один з найвідоміших опозиціонерів в Росії знаходиться в комі в московській лікарні, куди його було доставлено після того, як він раптово захворів в четвер вранці.

Володимир Кара-Мурза - письменник і борець за громадянське суспільство, який користується значною підтримкою у Вашингтоні. Його сім'я вважає, що він став жертвою отруєння - другого, на їхню думку, після пережитого в 2015 році.

Про це йдеться в редакційній статті видання The Washington Post під заголовком: «Мішень Росії. США повинні виступити на захист активіста, який загадково захворів».

Його страждання - швидше за все, містить у собі послання від Путіна новій адміністрації Трампа. З 2014 року Кремль намагається впоратися з санкціями, запровадженими Сполученими Штатами і Європейським Союзом за агресію в Україні і за такі порушення прав людини як, наприклад, вбивство юриста Сергія Магнітського і лідера опозиції Бориса Нємцова. За допомогою нового наступу в Україні та усунення Кара-Мурзи-молодшого, Кремль сподівається довести, що новий президент США заплющить очі на такі злочини в рамках відновлення відносин з Москвою.

До сих пір гамбіт Путіна був успішним: Трамп зайнятий спорами з близьким союзником США Австралією, і поки що нічого не каже про події в Україні і в Москві.

Кара-Мурза став ідеальною мішенню для завдання Путіна. 35-річний колишній журналіст, який вільно володіє англійською мовою, був близьким соратником Нємцова. Його сім'я живе поза Вашингтоном; його підтримку в Конгресі доводять заяви, що з'явилися в четвер, від конгресмена Стені Гоєра, сенатора Бенджаміна Кардина і сенатора Джона Маккейна.

(Сенатор Кардин, який неодноразово виступав з критикою порушень прав людини в Росії, висловив стурбованість тим, що Кара-Мурза потрапив до лікарні з симптомами, що викликають в пам'яті випадок його отруєння і подальшої коми два роки тому. Згідно із заявою Кардина, незважаючи на відсутність подробиць про причини нещодавньої госпіталізації, «загальна тенденція цілеспрямованого переслідування опозиції в Росії викликає стурбованість».



Кардин вважає Володимира Кара-Мурзу мужнім борцем за дотримання прав людини і демократію. У своїй заяві він закликав президента Дональда Трампа і держсекретаря Рекса Тіллерсона виступити на захист принципів, які США традиційно відстоювали.



«Я думаю про та молюся за Володимира і його сім'ю і бажаю йому швидкого одужання і повернення до його принципово важливої роботи», - йдеться у заяві Бена Кардина).

Кремль буде твердити, що не має нічого спільного з раптовою хворобою Кара-Мурзи, так само як заперечує відповідальність за ракети, що обрушуються на позиції української армії. Але отруєння стало добре опрацьованою загрозою для противників Кремля в епоху Путіна. Був лише один випадок, коли детальне офіційне розслідування в Британії з майже повною впевненістю встановило, що колишній агент КДБ і критик Путіна Олександр Литвиненко був отруєний агентами Кремля в Лондоні в 2006 році. Є підозри отруєння і в низці інших випадків, в тому числі колишнього президента України, - зазначають автори редакційної статті.

Кара-Мурза вперше постраждав, ймовірно, від отруєння в травні 2015 року, незабаром після того, як він переконував Конгрес США розширити санкції щодо Росії за порушення прав людини. Йому несподівано стало погано під час зустрічі, і через кілька годин він уже перебував у відділенні інтенсивної терапії московської лікарні, його органи відмовляли. Лікарі врятували йому життя, але не змогли пояснити, що його вразило; експертиза у Франції пізніше виявила незвичайний рівень металів в життєво важливих органах.

З приголомшливою мужністю, Кара-Мурза повернувся в Москву і відновив свою політичну діяльність після повернення сили, достатньої для того, щоб ходити з паличкою. Коли його запитали, чи не є він очевидною мішенню для Кремля, дисидент незмінно відповідав, що він вважає, що у нього немає вибору, окрім як продовжувати боротися за демократію і права людини в його країні.

Володимир Кара-Мурза - серед борців за свободу, яких завжди захищали Сполучені Штати. Він іде слідами Андрія Сахарова і Натана Щаранського, дисидентів радянської доби, за порятунок яких боровся президент Рональд Рейґан. Якщо президент Трамп і держсекретар Рекс Тіллерсон зараз нічого не зроблять, вони продемонструють, що їх адміністрація готова заспокоювати Путіна ціною американських цінностей, - вважають автори редакційної статті видання The Washington Post.

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