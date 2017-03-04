Як зробити політику України ефективнішою – поради експертa NDI

Цими днями у сфері закордонної політики, коли йдеться про Україну, як правило, фігурують дві основні теми.

Про це пише президент Національного демократичного інституту (NDI) Кеннет Воллак у виданні The Hill.



Перша тема - це припущення, що Росія і Захід можуть висловити бажання домовитися про велику угоду, в якій Україну буде відведено до сфери впливу Росії. Друга стосується нетерпіння з приводу повільного темпу запровадження антикорупційних реформ в Україні. За цим занепокоєнням стоїть питання чи варто надалі надавати допомогу Україні.



Ці ідеї детально обговорювалися, і на багатьох форумах піднімалися. В результаті з’явився широкий спектр ідеологічних, геополітичних, моральних і практичних позицій. Явно відсутнє в більшості цих дискусіях, однак, будь-яке відображення того, що думають самі українці про це.



За словами Воллака, це значний недогляд. Національний демократичний інститут (NDI) нещодавно провів опитування, яке показує саме чому громадська думка українців повинна бути відправною точкою - а не просто приміткою - на цих та інших дискусіях.

Україна, очевидно, далі стоїть перед серйозними проблемами, включно з економічними потрясіннями, політичним безладдям, незаконною окупацією Криму і війною на Донбасі. Позитивне вирішення цих проблем аж ніяк не гарантовано.



Проте, українці в переважній більшості випадків єдині у своїх поглядах щодо важливих питань, що стоять перед їхньою країною. Переважна більшість українців - 86 відсотків - кажуть, що це «важливо» або «дуже важливо», щоб Україна стала повністю функціонуючою демократією. Значна більшість підтримує цю позицію незалежно від того, де вони живуть в країні або яку партію вони підтримують.



Українці також мають чітке і послідовне уявлення про значення демократії: це рівне правосуддя для всіх, вільні вибори і основні свободи. Втім 74% оцінюють вплив Росії на їх країну як негативний. Тільки 4 відсотки вважають його позитивним.



«Джерела, які розповсюджують фальшиву інформацію, хочуть, щоб ми повірили, що Україна глибоко поділена і, що ті українці, які не підтримують «фашизм», відчайдушно просять у Росії порятунку. Результати наших досліджень показують, що, фактично, це навпаки», - пише Воллак.



Українці також виразно і послідовно висловлюються про шлях, яким вони хочуть іти. Відповідаючи на запитання, чи погодилися б вони на мир в обмін на втрату права визначати своє власне майбутнє, 80 відсотків сказали «ні». Тільки 5 відсотків сказали «так».



Незважаючи на значний тиск, українці не готові відмовитися від своєї території: 77 відсотків хочуть повернення окупованих частин Донбасу під український контроль. Будь-яка спроба укласти угоду, яка зведе нанівець прагнення України до демократії і суверенітету, навряд чи принесе мир і стабільність.

Ці дані вказують на важливий аспект шляху України до демократії: рух керований знизу, а не зверху вниз. Його рушійною силою є рішучість народу, яку скріпили на Майдані під час Революції гідності у 2014 році, рішучість викорінити корупцію і побудувати демократичну систему, в якій лідери служать народові, а не навпаки. Керований знизу вгору процес означає, що реформи втілюватимуться відносно повільно, але кінцевий результат, ймовірно, буде більш стійким.



Крім того, результати опитування вказують на оптимізм українського народу щодо повільного, але сталого прогресу. При співвідношенні двох до одного, українці очікують, що умови життя наступного покоління будуть кращим, ніж умови, в яких вони живуть. Співвідношення досягає п'яти або шести до одного в таких місцях, як Херсон на півдні і Хмельницька область та Львів на заході.



Ці цифри є значними, вважає Воллак, оскільки вони свідчать про те, що люди готові піти на жертви зараз для того, щоб забезпечити краще майбутнє для своїх дітей.



Іншими словами, сам український народ відданий справі запровадження реформ, які можуть зробити Україну більш демократичною, стабільною і процвітаючою. Українці поділять ці переконання незалежно від їх нинішнього уряду і, всупереч тиску ззовні йти протилежним шляхом. Підтримка, яка допомагає українцям допомогти самим собі, таким чином, потрапить на родючий ґрунт.



З їхньою рішучістю, оптимізмом і патріотизмом, українці продовжують осягати те, чого від них не сподівалися. Тим на Заході, які пропагують політику для України було б непогано провести консультації зі самими українцями, - пише Кеннет Воллак у виданні The Hill.

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