Марін Ле Пен загрожує судове переслідування

Провідному кандидатові на президентські вибори у Франції Марін Ле Пен загрожує трирічний термін ув’язнення і 79 тисяч доларів штрафу за те, що вона поставила у соціальних мережах зображення брутального вбивства американського журналіста бойовиками «Ісламської держави».

У четвер Європейський парламент шляхом голосування позбавив законодавця крайньоправого напрямку її парламенської недоторканості, уможливлюючи розпочати судове переслідування за звинуваченням в «оприлюдненні насильницьких зображень».

Ле Пен назвала цей крок «політичним» і заявила, що його метою є завдати удару її президентській кампанії.

«Я надіслала два або три знімки про жорстокості ІДІЛ і написала: «Це – ІДІЛ». Я осудила ці звірства», сказала вона Французькому агентству новин у четвер. «Чому вести розслідування проти мене, а не проти інших людей? Я законодавець і я осудила ІДІЛ у моїй ролі законодавця».

У 2015 році Ле Пен помістила на сторінці у «Твіттері» зображення, як джихадисти вбивають (черед відсічення голови) американського журналіста Джеймса Фоулі після того, як він порівняв очолену Ле Пен партію «Національний фронт» до терористичної організації «Ісламська держава».

«ІДІЛ – це те», написала вона гнівно біля фотографії.

Її твіти викликали критику і обурення з боку деяких французьких політиків і довели до того, що паризький прокурор висунув вимогу, щоб Ле Пен позбавити недоторканості.

Законодавці Європейського парламенту користуються правом недоторканості, що дозволяє їм вільно говорити про те, що стосується їх праці в Європейському парламенті. Проте привілей недоторканості може бути скасований на вимогу органів влади країни, яку представляє законодавець.

Результати опитування громадської думки вказують, що Ле Пен є фаворитом на першому турі президентських виборів , які відбудуться у квітні. Однак центристський кандидат Еммануель Макрон, як здається, переможе Ле Пен на другому турі виборів.

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