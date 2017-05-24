У Британії підвищили рівень терористичної загрози до «критичного»

Це означає, що влада вважає, що новий теракт може бути здійснений найближчим часом



Британія підвищила рівень терористичної загрози до максимального, «критичного» рівня.



Прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила у вівторок, що на допомогу збройним поліцейським прийдуть військові.



Мей звернулася до країни через день після того, як смертник підірвав себе на концерті Аріани Ґрандне в Манчестері.



В результаті вибуху 22 людини загинули, близько 60 отримали поранення. Глава уряду зазначила, що військові будуть працювати разом з поліцією на «великих заходах», включаючи футбольні матчі та концерти.



Вона повідомила, що рівень терористичної загрози в країні підвищений з «серйозного» до «критичного». Це означає, що, на думку влади, новий теракт «неминучий».



Мей допустила, що відповідальність за вибух в Манчестері в понеділок несе «широка група людей», і британська поліція в терміновому порядку намагається перевірити цю версію.



Поліція встановила особу смертника, яким виявився народжений у Британії 22-річний Салман Абеді. Лівійського походження Абеді нещодавно повернувся з Лівії.

Угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух, але ні британська, ні американська розвідка не підтвердили це.



Поліція провела рейд в житловому районі Манчестера і здійснила контрольований вибух в будинку в манчестерському передмісті, де проживають представники різних рас.



Крім того, влада заарештувала в Манчестері 23-річного чоловіка, але не повідомили, яким чином він міг бути пов'язаний з вибухом.

Згідно з останніми повідомленнями, у середу на півдні Манчестера британська поліція заарештувала ще трьох людей, підозрюваних у зв’язках із смертником. Жодних інших подробиць не подано.

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