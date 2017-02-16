Глава Пентагону виключив військову співпрацю США з Росією

Міністр оборони США Джим Маттіс у четвер виключив можливість військової співпраці з Росією, кажучи, що відповідних умов на це наразі немає.
Виступаючи на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі глава Пентагону заявив, що Сполучені Штати ще не готові до військової співпраці з Росією. «Проте наші політичні лідери намагатимуться знайти спільну мову», - наголосив він.
Маттіс додав, що перед тим, як встановлювати військові відносини Росія повинна «проявити себе» і дотримуватися міжнародного права.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив «готовність Москви відновити співпрацю з Пентагоном».
США припинили військові відносини з Росією після анексії РФ Криму в 2014 році.
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