Глава Пентагону виключив військову співпрацю США з Росією

Міністр оборони США Джим Маттіс у четвер виключив можливість військової співпраці з Росією, кажучи, що відповідних умов на це наразі немає.

Виступаючи на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі глава Пентагону заявив, що Сполучені Штати ще не готові до військової співпраці з Росією. «Проте наші політичні лідери намагатимуться знайти спільну мову», - наголосив він.

Маттіс додав, що перед тим, як встановлювати військові відносини Росія повинна «проявити себе» і дотримуватися міжнародного права.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив «готовність Москви відновити співпрацю з Пентагоном».

США припинили військові відносини з Росією після анексії РФ Криму в 2014 році.

Дивіться також: Білий дім: Росія порушила 30-річний Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності