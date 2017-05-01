Маккейн: Нова адміністрація США буде набагато жорсткіше відповідати на російську агресію

Впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив, що нова американська адміністрація буде набагато жорсткіше відповідати на російську агресію. Чи то йдеться про її втручання в Європі, зокрема Україні, чи то про її співпрацю з Талібаном чи сирійським режимом.

"Я вважаю, що останні вісім років бракувало американського лідерства. Колишній президент Обама називає це лідируванням з тилу. Але як тільки виникає вакуум, відбуваються погані речі", - заявив Джон Маккейн.

"Тепер президент оточив себе командою з національної безпеки, яка має волю вдатися до кроків, які підвищать ціну подальшій російській агресії, чи так званому авантюризму….Повинна бути висока ціна діям, які шкодять демократії та інтересам США. Нинішня команда з національної безпеки, яка була на полі бою чи очолювала операції протягом останніх п’ятнадцяти років. Я думаю, чаша переповнилась і я дуже радий, що принаймні поки що президент дуже уважно прислухається до їх порад", - вважає Маккейн.

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