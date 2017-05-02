Президенти Трамп і Путін матимуть сьогодні телефонну розмову

На сьогодні (вівторок) заплановано телефонну розмову між президентом Дональдом Трампом і російським керівником Володимиром Путіним. Це буде їх перша розмова з часу, коли Росія осудила військову атаку США проти Сирії.
Як Білий дім, так і Кремль підтвердили, що телефонна розмова відбудеться, але не виявили, яка буде її тема.
Згідно з передбаченнями, обидва лідери обмірковуватимуть тему громадянської війни в Сирії і тривалу підтримку Путіним сирійського президента Башара аль-Асада.
Нинішня телефонна розмова між Трампом і Путіним буде третьою з часу президентських виборів у США. Вони розмовляли минулого місяця після терористичної атаки у Санкт-Петербурзі і тиждень після президентської інавгурації Трампа у січні.
Під час президентської кампанії Трамп висловив надію, що він і Путін зможуть працювати разом у боротьбі з тероризмом. Проте минулого тижня Трамп заявив, що американсько-російські відносини «досягли, можливо, найнижчого за весь час рівня».
Тимчасом Федеральне бюро розслідувань і комітети Конгресу ведуть розслідування щодо зв’язків кампанії Трампа з Росією і втручання росіян в американські президентські вибори».
Дивіться також: Міжнародний валютний фонд очікує від України якнайшвидшого відкриття ринку землі
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum