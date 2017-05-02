Президенти Трамп і Путін матимуть сьогодні телефонну розмову

На сьогодні (вівторок) заплановано телефонну розмову між президентом Дональдом Трампом і російським керівником Володимиром Путіним. Це буде їх перша розмова з часу, коли Росія осудила військову атаку США проти Сирії.

Як Білий дім, так і Кремль підтвердили, що телефонна розмова відбудеться, але не виявили, яка буде її тема.

Згідно з передбаченнями, обидва лідери обмірковуватимуть тему громадянської війни в Сирії і тривалу підтримку Путіним сирійського президента Башара аль-Асада.

Нинішня телефонна розмова між Трампом і Путіним буде третьою з часу президентських виборів у США. Вони розмовляли минулого місяця після терористичної атаки у Санкт-Петербурзі і тиждень після президентської інавгурації Трампа у січні.

Під час президентської кампанії Трамп висловив надію, що він і Путін зможуть працювати разом у боротьбі з тероризмом. Проте минулого тижня Трамп заявив, що американсько-російські відносини «досягли, можливо, найнижчого за весь час рівня».

Тимчасом Федеральне бюро розслідувань і комітети Конгресу ведуть розслідування щодо зв’язків кампанії Трампа з Росією і втручання росіян в американські президентські вибори».

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