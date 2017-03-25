У Мосулі розслідують загибель більше ста мирних жителів

Очолені США коаліційні сили, що борються з бойовиками «Ісламської держави» в Іраку, проводять розслідування авіаударів коаліції, в результаті яких, згідно з деякими повідомленнями, в районі Мосула Джидіде загинуло більше ста мирних жителів.

У заяві коаліція повідомляє, що вона «відкрила офіційне оцінювання достовірності звинувачень у спричиненні нещасних випадків серед цивільних». У заяві також говориться, що літаки коаліції «рутинно завдають авіаударів» по мішенях «Ісламської держави» в цьому районі, і що сили коаліції «вживають усіх виправданих запобіжних заходів при плануванні та здійсненні авіаударів, щоб зменшити ризик заподіяння шкоди цивільним особам».

У той час, як полковник Джон Томас, представник Центрального командування США, розповів виданню The New York Times, що військові не були впевнені, чи вибух у західній частині Мосула був спричинений авіаударом американської або іншої коаліції чи бомбою «Ісламської держави», іракський офіцер повідомив газеті, що він точно знає, що трапилося.

Генерал-майор Маан аль-Сааді, командир іракського спецназу, розповів виданню, що його люди викликали на допомогу коаліційну авіацію, щоб справитися зі снайперами на дахах трьох будинків у Джидіде. За його словами, його сили не знали, що в підвалах будинків було багато цивільних людей.

Цивільні особи, групи з надання гуманітарної допомоги та посадові особи попереджають про можливість збільшення втрат серед цивільного населення через зростання вимоги про застосування авіаударів та артилерійські обстріли.

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