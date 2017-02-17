У Мюнхені обговорюють загрозу епохи «без правди, без Заходу і без порядку»

Світовим лідерам та фахівцям на міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені 17-19 лютого пропонують зосередитися на побоюваннях, що теперішня ситуація у світі «найбільш вибухонебезпечна з часів закінчення Другої світової війни».

«Деякі із засадничих підвалин Заходу і ліберального міжнародного порядку послаблюються. Вороги відкритих суспільств йдуть у наступ», - застерігають автори звіту, оприлюдненого перед початком конференції.

Окремо в документі припускають, що «Сполучені Штати можуть відійти від ролі донора суспільних цінностей й гаранта міжнародної безпеки і зосередитися на більш односторонній, можливо навіть націоналістичній закордонній політиці».

Найвищим представником від США на зібранні буде віце-президент США Майк Пенс. Це його перша закордонна поїздка відтоді, як адміністрація Дональда Трампа почала працювати у Білому домі.

Ключовою називають заплановану зустріч Пенса з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав «Голосу Америки», що віце-президент США буде розмовляти і з президентом Петром Порошенком.

«В Україні Росія порушила кілька ключових принципів європейської безпеки, - йдеться у звіті конференції. - Але при цьому санкції можуть бути згорнуті навіть без поступу у втіленні Мінських угод. Якщо адміністрація Трампа досягне значущих домовленостей з Москвою, це може означати нову епоху, в якій наддержави вирішуватимуть долю менших країн».

​У документі йдеться, що щораз більша кількість громадян у демократичних країнах вірять у можливість застосування авторитарних методів для вирішення внутрішніх і міжнародних проблем.

Це названо однією з ознак занепаду свободи у світі: «Громадяни демократій щораз менше вірять у те, що їхні системи здатні принести їм користь і щораз більше схиляються до внутрішньо-національних дій, до закриття кордонів замість глобалізму та відкритості».

Один з розділів звіту вказує на діяльність таких фінансованих державами міжнародних засобів масової інформації як російська компанія RT (Раша Тудей) та китайська CCTV і зазначає, що «в умовах політики епохи пост-правди ліберальні демократії виявилися вразливими перед дезінформаційними кампаніями».

Віце-президент Майк Пенс після Мюнхена поїде до Брюсселя, де зустрінеться з представниками Європейського Союзу і НАТО.

Дивіться також: Складні відносини Трампа з пресою: все, що треба про це знати