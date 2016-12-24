Трамп похвалився «дуже гарним» вітальним листом від Путіна

У грудневому посланні новообраному президенту США російський лідер висловив надію на покращення відносин між країнами





Як повідомляють американські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін у вітальному листі до новообраного президента Дональда Трампа на початку цього місяця висловив бажання «відновити рамки двостороннього співробітництва» з США.



У листі, оприлюдненому перехідною командою Трампа в п'ятницю, лідер Росії вітає новообраного президента США з Різдвом і Новим роком, а також висловлює надію на спільну роботу щодо виведення російсько-американських відносин з кризового стану.



За словами президента Росії, він упевнений, що, після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів, країни зможуть - діючи конструктивно і прагматично - зробити реальні кроки щодо відновлення рамок двостороннього співробітництва в різних сферах, а також перевести співпрацю між ними на міжнародній арені на якісно новий рівень.



Дональд Трамп, у своїй заяві, назвав вітальний лист «дуже гарним», відзначивши, що висловлені там «думки абсолютно правильні».



«Я сподіваюся, що обидві сторони зможуть реалізувати ці ідеї і нам не доведеться йти іншим шляхом», - підкреслив він.



Лідери Демократичної партії і адміністрація Обами звинувачують Путіна у втручанні у вибори в США, з метою домогтися поразки кандидата від демократів і колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон, яка, на думку аналітиків, виступала за більш жорсткий курс по відношенню до російського керівництва.

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