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Пінчук винайняв нового лобіста у Вашингтоні: колишню претендентку у речники Радбезу при Трампі

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Консервативний американський журналіст Моніка Кроулі зареєструвалась при мін'юсті США, як закордонний агент та працює на українського мільярдера Віктора Пінчука. Про це пише видання Washington Examiner.

Документ про реєстрацію Кроулі у якості закордонного агента (цей термін охоплює лобізм в інтересах урядів закордонних країн та приватних осіб з поза меж США - прим. ГА) оприлюднено на сайті Fara.gov.

Кроулі, колишня журналістка Fox News, розглядалась у якості претендента на посаду речника Ради національної безпеки США, проте відмовилась від посади після того, як видання Politico та CNN вказали на випадки плагіаризму у книзі Кроулі та її дисертаційній роботі у Columbia University. Кроулі заявляла, що звинувачення з боку ЗМІ вдалося спростувати.

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