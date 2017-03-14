Пінчук винайняв нового лобіста у Вашингтоні: колишню претендентку у речники Радбезу при Трампі

Консервативний американський журналіст Моніка Кроулі зареєструвалась при мін'юсті США, як закордонний агент та працює на українського мільярдера Віктора Пінчука. Про це пише видання Washington Examiner.
Документ про реєстрацію Кроулі у якості закордонного агента (цей термін охоплює лобізм в інтересах урядів закордонних країн та приватних осіб з поза меж США - прим. ГА) оприлюднено на сайті Fara.gov.
Кроулі, колишня журналістка Fox News, розглядалась у якості претендента на посаду речника Ради національної безпеки США, проте відмовилась від посади після того, як видання Politico та CNN вказали на випадки плагіаризму у книзі Кроулі та її дисертаційній роботі у Columbia University. Кроулі заявляла, що звинувачення з боку ЗМІ вдалося спростувати.
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