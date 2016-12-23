Демократична партія США не вміє програвати гідно – Путін

Президент Росії Володимир Путін розкритикував адміністрацію чинного президента США Барака Обами за втрату зв’язку з пересічними громадянами і системні проблеми в роботі, а Демократичну партію США - за невміння програвати гідно.

Про це він сказав у п’ятницю під час щорічної підсумкової прес-конференції в Москві.

«Ми знаємо, що Демократична партія США програла не лише президентські вибори, а й вибори в Сенат, Конгрес (Палату представників - ред.), де у республіканців більшість. Це теж ми винні? Все це говорить про те, що є системні проблеми у чинній адміністрації», - заявив президент.

За його словами, нинішня адміністрація президента Барака Обами «намагається звалити всі свої невдачі на зовнішні чинники».

Він також додав, що ніхто не вірив у перемогу Дональда Трампа, «крім нас з вами».

«У тому, що республіканці в США симпатизують російському президенту я не відношу на свій особистий рахунок. Тут я бачу ознаки того, що у них збігаються уявлення про те, як повинен бути побудований світ з традиційними цінностями Росії. Це хороша передумова, щоб нав’язати добрі стосунки», - зазначив Путін.

У ході прес-конференції Путін відкинув звинувачення у причетності Росії до зламу серверів Демократичної партії в цілях допомогти Трампу на виборах у США.



«Що стосується втручання, я вже говорив, що сторона, яка програла завжди шукає стороннього винуватця - сказав Путін. - Краще б у собі шукали проблеми. Якісь хакери розкрили пошту Демократичної партії США. Але, як абсолютно правильно сказав новообраний президент, хакери могли перебувати і не в Росії. Але головне - суть розкритої інформації. Хакери показали маніпуляцію громадською думкою з боку Демократичної партії, після чого голова Національного комітету Демократичної партії подала у відставку. Значить, оприлюднена інформація була правдивою», - заявив на щорічній підсумковій прес-конференції у Мосекві президент Росії Володимир Путін.

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