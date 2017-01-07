Розсекречений звіт розвідки США: Путін наказав вплинути на вибори у США

У США розсекретили частину доповіді спецслужб про кібервтручання Росії.

Президент Росії Володимир Путін наказав вплинути на американські вибори в 2016 році та дискредитувати колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон в безпрецедентній «кампанії впливу», а також допомогти збільшити шанси на перемогу обраного президента Дональда Трампа, Про це йде мова в розсекреченому звіті розвідувального співтовариства США.

Згідно зі звітом, який був оприлюднений в п’ятницю, «метою Росії було підірвати громадську довіру в американський виборчий процес, зганьбити секретаря Клінтон і зашкодити її шансам на обрання».

«Ми додатково оцінили, що Путін та влада Росії явно воліли обрання Трампа», йде в продовженні звіту і додається, що «Путін і уряд Росії прагнули допомогти збільшити передвиборчі шанси обраного президента Трампа наскільки це можливо».

Звіт трьох головних розвідувальних агентств США був опублікований декілька годин після секретного брифінгу, проведеного для Трампа в Нью-Йорку. Чинний президент Обама, який замовляв звіт, отримав брифінг у четвер.

У звіті ЦРУ та ФБР заявляють, що мають «високу впевненість» у своїх висновках. Агентство національної безпеки погоджується, але заявляє, що має тільки «помірну» впевненість у результатах.

Пізно ввечері в п’ятницю Трамп розмістив твіт, що звинувачує демократів в тому, що їх взламали.

​Трамп продовжив критику в кількох твітах зранку в суботу, вказуючи на те, що хакерські атаки не змінили ніякі голоси, і назвавши демократів «повністю зніяковілими» програшем на виборах.

Дивіться також: Якими будуть плани республіканців на перші 100 днів президенства Дональда Трампа