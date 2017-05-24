Столтенберґ прокоментував позицію Альянсу щодо заборони російських соцмереж в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не має підстав не вірити Україні щодо причин заборони доступу до низки російських сайтів, в тому числі соціальних мереж.

Про це він заявив у відповідь на запитання кореспондента на прес-конференції в Брюсселі напередодні саміту Альянсу.

«Український уряд дав ясно зрозуміти, що цей указ про припинення доступу до деяких сайтів є питанням безпеки, а не свободи слова. Свобода слова є частиною нашого діалогу з Україною, і це дуже важливо для НАТО», - заявив генеральний секретар Альянсу.

«Український уряд виразно заявив, що це не зусилля з боку уряду України обмежити свободу слова, а просто захист безпеки країни», - наголосив Столтенберґ.

Генсек Альянсу також вказав на інформаційну вразливість українського суспільства, яка важлива в контексті цього указу президента петра Порошенка.

«Ми бачимо, наскільки вразливі окремі суспільства щодо кібератак, і допомагаємо нашим партнерам, включно з Україною, в посиленні їх здатності впоратися з кібератаками», - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберґ на прес-конференції напередодні саміту Альянсу у Брюсселі.

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