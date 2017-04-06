У США Асаду порадили тікати на дачу до Росії

З огляду на настрої, які панують у США стосовно останніх трагічних подій у Сирії, президенту Башару Асаду варто тікати до Росії. Про це Twitter заявив відомий американський журналіст, колумніст видання Bloomberg View, Елі Лейк.

"Зараз був би хороший час Асадові, можливо, тихенько залишити Сирію та перебратись із родиною на дачу до Росії", - твітує Лейк у четвер.

Зараз був би хороший час Асадові, можливо, тихенько залишити Сирію та перебратись із родиною на дачу до Росії

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон рішуче засудив атаку із застосуванням хімічної зброї в сирійській провінції Ідліб, відповідальністю за яку світове співтовариство покладає на режим Башара Асада.

Росії потрібно ретельно обміркувати, чи повинна вона і надалі підтримувати президента Сирії Башара Асада, - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, коментуючи хімічну атаку, відповідальність за яку він поклав на війська Асада.



«Ми думаємо, що російській стороні пора добре подумати щодо подальшої підтримки режиму Асада», - сказав Тіллерсон журналістам після зустрічі зі своїм мексиканським колегою в Державному департаменті.

Сьогодні ж Тіллерсон заявив, що усунення Асада можливе лише після перемоги над ІДІЛ та внаслідок політичного процесу.

Водночас деякі американські ЗМІ повідомили, що міністр оборони США Маттіс запропонував президенту США Дональду Трампу ряд варіантів відповіді на хімчну атаку Асада проти сирійців. Пропозиції серед іншого включали завдання удару керованими ракетами. Сам президент США гостро засудив використання хімічної зброї у Сирії та назвав її невимовним жахом.

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