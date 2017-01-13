З Китаю попередили про війну через заяву Тіллерсона щодо майбутньої політики США

Китайський урядовий таблоїд Global Times заявив у редаційній статті, що США довелося б розгорнути війну, щоб добитись виконання ідеї, озвученої претендентом на посаду державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

Останній у ході сенатських слухань з приводу завтердження його кандидатури заявив, що хотів би надіслати Пекіну сигнал, що його політику зведення та мілітаризації штучних островів у Південно-Китайському морі буде зупинено.

У відповідь китайські державні ЗМІ заявили в п'ятницю, що Вашингтону довелося б «вести повномасштабну» війну у Південно-Китайському морі, щоб закрити Китаю доступ до тамтешніх островів.

Китай заявляє про свої права на більшість акваторії багатого енергоресурсами Південно-Китайського моря, через яке щороку проходять морські вантажі вартістю у майже 5 трильйонів доларів. На контроль тут також претендують сусідні Бруней, Малайзія, Тайвань та В'єтнам.

Китай провадить політику розгортання військових потужностей на штучно створених островах у Південно-Китайському морі. У відповідь США вдаються до морських та повітряних патрулів поблизу контрольованих Китаєм островів з метою наголосити на праві на вільну навігацію. Це викликає обурення з боку Пекіна.

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