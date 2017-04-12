У Держдепартаменті запевнили про підтримку України з боку США

У Державному департаменті назвали «риторичним прийомом» слова державного секретаря Рекса Тіллерсона, який у вівторок, як здавалося, поставив під сумнів, чому американців має турбувати конфлікт в Україні.

Саме цими двома словами відповів на запитання агентства «Блумберґ» прокоментувати слова держсекретаря речник Держдепартаменту Роберт Гаммонд.

У вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро повідомив, що під час зустрічі голів МЗС країн «Великої сімки» Рекс Тіллерсон сказав: «Який інтерес для американських платників податків цікавитися Україною, крім великих принципів? Чи не Європа мала б узяти на себе цю відповідальність?».

Згодом на брифінгу у Держдепартаменті, відповідаючи на запитання одного з кореспондентів пояснити слова держсекретаря, беручи до уваги, що США надали Україні кредитні гарантії на $3 мільярди та іншу допомогу, в.о. речника Держдепу Марк Тонер сказав, що поняття не має про що говорить міністр закордонних справ Еро, але додав:

«Державний секретар Тіллерсон чітко з’ясував позицію уряду США стосовно України…виступає на підтримку Мінського процесу і санкцій щодо Росії…дав президенту України Порошенку ясно зрозуміти, що позиція США стосовно України не змінилася, і що США рішуче підтримують український уряд і закликають до повного виконання Мінських угод».

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