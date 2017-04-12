Напруженість між США та РФ не вийде з-під контролю – голова Пентагону

Джим Маттіс підкреслив, що військові двох країн зберігають відкритими канали зв'язку





Міністр оборони США Джим Маттіс вважає, що, незважаючи на різке охолодження відносин між Вашингтоном і Москвою після застосування сирійським урядом хімічної зброї в провінції Ідліб, військовий конфлікт між двома ядерними державами неможливий.



«Як вам відомо, держсекретар Тіллерсон зараз перебуває в Москві. Ми зберігаємо канали зв'язку з російськими військовими і дипломатами. Напруженість у відносинах не вийде з-під контролю», - запевнив голова Пентагону на спільній прес-конференції за участю командувача сил США на Близькому Сході Джозефа Вотела.



Маттіс також зазначив, що не вважає заяви російського керівництва про можливу силову відповіді на нові удари США по сирійських об'єктах серйозною загрозою.



«Я впевнений в тому, що росіяни робитимуть те, що найбільше відповідає їхнім інтересам. Зовсім не в їхніх інтересах, якщо ця ситуація вийде з-під контролю», - сказав він.



Міністр оборони зокрема підкреслив, що головною метою для США в регіоні, як і раніше, є боротьба з бойовиками «Ісламської держави», а ракетний удар, завданий американськими есмінцями по авіабазі урядових військ «Шайрат» була відповіддю на використанні сирійською владою хімзброї.

За словами Маттіса, цей епізод не має відношення до дій сил коаліції проти терористів, і є «самостійним питанням у військовій кампанії».

Згідно з даними Пентагону, в результаті ракетного удару з ладу були виведені не менше 20% усіх боєздатних літаків сирійських ВПС.



За словами голови військового відомства США, він ознайомився з даними розвідслужб, і «повністю переконався» в тому, що хімічна атака на мирних мешканців була організована і проведена урядовими військами.

Джим Маттіс вважає, що зараз Башар Асад повинен «гірко шкодувати» про цю атаку, і в майбутньому, без сумніву, буде «довго і важко думати» перш ніж піде на подібний крок.

Міністр оборони заявив, що Сполучені Штати не мають наміру втручатися в хід громадянської війни в Сирії, але не дозволять режиму Асада знову застосувати хімічну зброю.



Голова Пентагону також зауважив, що перекидання авіаносця Carl Vinson і кораблів, що супроводжйували його в район Корейського півострова ніяк не пов'язане «з будь-якими конкретними подіями».



«Авіаносець перебуває в західній частині Тихого океану ... тому, що ми вирішили, що зараз вкрай необхідно, щоб він там був. Це не свідчить про наявність будь-яких вимог чи про те, що існує конкретне завдання», - сказав міністр оборони США Джим Маттіс.

Дивіться також: Більшість українців хоче, щоб держава вирішувала їхні проблеми, і вважає гроші важливішими за свободу - опитування