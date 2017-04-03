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Трамп про вибух у Санкт-Петербурзі: "абсолютно жахливо"

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Президент США Дональд Трамп назвав "жахливим" вибух у метро Санкт-Петербургу, відповідаючи на запитання журналістів. Про це повідомляє кореспондент CBS News у Білому домі Марк Ноллер

“Це жахлива подія. Це відбувається в цілому світі. Просто жахлива подія", - цитує Трампа журналіст.

У понеділок президент США приймає у Білому домі президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сіссі.

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