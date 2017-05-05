США і Австралію пов'язує міцна дружба – Трамп після зустрічі з Тернбуллом

Зустріч у Нью-Йорку президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла відбулася в привітній атмосфері

Перша особиста зустріч лідерів Австралії та США відбулася у Нью-Йорку після того, як президент Дональд Трамп відклав її на кілька годин через ухвалення Палатою представників Конгресу важливого законопроекту про медичне страхування.



Президент Трамп і прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл висловили впевненість у тому, що їх країни буде пов'язувати довга дружба, незважаючи на чутки про сварку, що сталася між ними під час телефонної розмови кілька місяців тому.

«У нас прекрасні відносини», - запевнив Трамп журналістів після зустрічі з Тернбуллом в четвер увечері, незадовго до заходу на честь американських і австралійських ветеранів одного з найважливіших боїв Другої світової війни.



Повідомлення про те, що він колись поклав трубку, розмовляючи з австралійським прем'єром, Трамп назвав «фальшивою новиною».



Виступаючи на заході, Трамп розповів, що вони з Тернбуллом обговорили «низку ключових питань, від міжнародної безпеки до торгівлі».



За його словами, вони також відзначили «найміцнішу дружбу» між двома країнами і «величезну важливість» подальшої співпраці.



«Ми довіряємо один одному», - сказав Тернбулл.

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