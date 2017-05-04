Цього місяця Дональд Трамп, як президент, відбуде першу закордонну подорож

Цього місяця Дональд Трамп збирається в першу закордонну подорож як президент Сполучених Штатів. В ході подорожі, яка заведе його, серед іншого, до Ізраїлю і Саудівської Аравії, він зробить зупинку у Ватикані, щоб зустрітися з Папою римським Франциском.
На відміну від президента Обами, який більшу увагу приділяв справі досягнення ядерної угоди з Іраном, ніж традиційним союзам з випробуваними друзями, лідери Ізраїлю і Саудівського Корорівства вважають, що для Трампа важливішим є досягнення миру на Близькому Сході і боротьба з екстремістами «Ісламської держави».
Минулого тижня в інтерв’ю агентству Reuters, Трамп висловив незадоволення з приводу того, що Вашингтон втрачає надто багато коштів на оборону королівства.
У березні впливовий саудівський престолонаслідник Мохаммед бін-Салман мав зустріч з Трампом у Вашингтоні. Трамп призначив свого зятя радником із завданням досягти мир між Ізраїлем і палестинцячми.
У середу Трамп мав також зустріч у Білому домі з палестинським президентом Махмудом Аббасом, але опісля не подано подробиць того, яким чином він хоче відновити ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Відкритим залишається також питання, чи під час подорожі до Ізраїлю президент відвідає Західний Берег.
Згідно з повідомленням агентства Reuters, Трамп зупиниться у Ватикані для зустрічі з Папою римським 24 травня. Опісля, 26 і 27 травня президент Трамп візьме участь в зустрічі «Великої сімки» на Сицилії.
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