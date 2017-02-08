Трамп виступив на захист свого імміграційного указу

Президент упевнений, що жорсткі заходи посилять безпеку США
Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що підписаний ним указ, що посилює правила в'їзду в США для представників семи країн з переважно мусульманським населенням, допоможе зміцнити безпеку країни.
На думку президента, спроби судової влади опротестувати цю ініціативу викликані «політичними міркуваннями».
«Я навіть не хочу називати суд упередженим, тому я не буду називати його упередженим, - сказав Трамп, виступаючи перед представниками правоохоронних органів. - Поки що не прийнято жодного рішення. Але здається, що суди надзвичайно політично мотивовані, і для нашої системи правосуддя було б чудово, якби вони (суди) навчилися читати розпорядження, і робити те, що потрібно. Це питання безпеки нашої країни», заявив президент Трамп.
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