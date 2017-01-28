Трамп підписав указ, що забороняє в’їзд сирійським біженцям до Сполучених Штатів

Президент США Дональд Трамп підписав два виконавчі розпорядження, спрямовані на підвищення безпеки США, один із яких обмежує в’їзд будь-яких сирійських біженців у Сполучені Штати протягом невизначеного періоду часу.

Указ «Захист нації від в’їзду іноземних терористів у Сполучені Штати», підписаний у п’ятницю, закликає до припинення віз та інших імміграційних пільг для громадян «країн, які викликають особливе занепокоєння».

Два агентства Організації Об’єднаних Націй опублікували в суботу спільну заяву, через кілька годин після наказу Трампа, які говорять: «Потреби біженців і мігрантів у всьому світі ніколи не було більшими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі».

Управління верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції висловили сподівання на те, що «США продовжуватимуть свою лідерську роль і давні традиції захисту тих, хто втікає від конфліктів і переслідувань». Агентства зазначили, що вони «твердо переконані в тому, що біженці повинні мати право на однакове ставлення для захисту і допомоги, а також можливості для переселення, незалежно від їхньої релігії, національності або раси».

Трамп підписав укази в п’ятницю в Пентагоні, де він брав участь у присязі на пост міністра оборони Джеймса Меттіса. Незабаром після того протестувальники влаштували демонстрацію біля головної федеральної офісної будівлі в Нью-Йорку.

Як причину наказу документ називає терористичні атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні, здійснені 19 іноземцями, що без труднощів отримали візи для в’їзду в Сполучені Штати. Указ також посилається і на інші злочини, пов’язані з тероризмом і скоєні протягом останніх 15 років іноземними громадянами, що в’їхали до Сполучених Штатів, використовуючи або короткострокові візи – як відвідувачі, студенти або тимчасові працівники – або як біженці, що шукали можливості переселення до США.

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