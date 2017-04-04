Трамп пожертвував свою зарплату Службі національних парків США

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер під час щоденного брифінгу передав міністру внутрішніх справ США Раяну Зінкі чек на суму $78,333.32 – що є зарплатою президента Трампа за перший квартал 2017 року.



Ставши президентом, бізнесмен-мільярдер Дональд Трамп пообіцяв відмовитися від президентської зарплати. Свій заробіток президент США вирішив пожертвувати на потреби Служби національних парків. Як правило, за пожертви американські платники податків отримують можливість знизити своє податкове навантаження.



Такий подарунок Службі національних парків може стати спробою примирення. У Трампа склалися непрості відносини зі Службою парків через твіти відомства, у яких повідомлялося, що значно менше людей прийшло на інавгурацію Дональда Трампа в порівнянні з інавгурацією Барака Обами.

Служба національних парків входить в структуру Міністерства внутрішніх справ США - відомства, чий бюджет Трамп запропонував скоротити на більш ніж мільярд доларів.



Благодійність Трампа не заспокоїла критиків політики президента в сфері охорони навколишнього середовища. Некомерційна організація The Sierra Club, що займається питаннями охорони природи, назвала цей крок «трюком».



«Якщо Дональд Трамп дійсно хоче допомогти нашим паркам, він повинен перестати намагатися урізати їх бюджет до історично низького рівня», - заявили в організації.



Раян Зінкі сказав, що «в захваті» від рішення президента передати ці кошти агентству при його міністерстві. За його словами, гроші підуть на фінансування проектів збереження 25-ти полів битв часів Громадянської війни, які довгий час відкладалися. Для завершення цих проектів потрібно 229 мільйонів доларів.

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